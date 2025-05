"L'Ombre d'Emily 3" : bientôt une suite pour la saga ?

Après le succès du thriller original en 2018, puis la sortie de sa suite "L’Ombre d’Emily 2" ("Another Simple Favor") le 1er mai 2025 sur Prime Video, les fans se demandent si un troisième opus est en préparation. Dans le second volet, Emily Nelson interprétée par Blake Lively, revient pour un mariage extravagant avec un homme lié à la mafia. Le film se termine alors sur un une intrigue laissant présager de nouvelles aventures pour le personnage principal.

Interrogé par Entertainment, Paul Feig, le réalisateur des deux premiers films, en a dit plus sur une éventuelle suite. Il a déclaré : "Même si je n'aime pas les suites et que je les ai évitées, je n'ai aucune objection aux trois suites. On prend plaisir avec ces personnages, voir dans quoi ils peuvent s’embarquer et comment ils peuvent s’en sortir". Il a également mentionné le personnage de Charity, la sœur jumelle d’Emily, comme une piste potentielle pour le prochain film : "Charity est un électron libre. Disons simplement que j'espère la revoir", ajoute le cinéaste. Il n’en fallait pas plus pour lancer la machine aux rumeurs auprès des fans.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite concernant un troisième film, la possibilité d’une suite dépendra probablement du succès de "L’Ombre d’Emily 2", comme son prédécesseur avant lui.

En attendant, les fans peuvent découvrir le dernier volet sur Prime Video et spéculer.