"LOL : Qui rit, sort !" : découvrez la date de sortie de la saison 5

Le compte à rebours est lancé ! La cinquième saison de "LOL : Qui rit, sort !" va bientôt faire son grand retour sur Amazon. Après quatre éditions et un bonus spécial Halloween, l'émission de Philippe Lacheau promet à nouveau de faire sensation, à en croire les premières images diffusées ce mardi 25 mars.

"Dix compétiteurs, six heures et une règle : si tu ris, tu sors", résume parfaitement le réalisateur et acteur, chargé une fois encore de superviser le jeu. Le grand gagnant remportera la somme de 150 000 euros pour l’association de son choix.