"LOL 2.0" : date de sortie et nouveaux acteurs annoncés

De quoi parle "LOL 2.0" ?

Le pitch a déjà été dévoilé. On retrouve la maman de Lola, Anne, à 55 ans, enfin libre après le départ de ses enfants. Mais sa tranquillité est de courte durée. Sa fille Louise, 23 ans, revient vivre à la maison après une rupture amoureuse et un échec professionnel. Et comme une galère n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère.

Entre chocs générationnels, nouveaux élans amoureux et remise en question, "LOL 2.0" promet une histoire "résolument moderne". Rendez-vous le 11 février 2026 pour découvrir cette suite très attendue !