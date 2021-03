Locke and Key, Dark, Umbrella Academy : ces séries à regarder si vous avez aimé Stranger Things

Umbrella Academy

S’il y a bien une série qui a réussi à faire aussi bien -voire même mieux - en termes d’audience depuis la sortie de la 3e saison de Stranger Things, c’est bien Umbrella Academy… Et si les deux séries sont différentes, elles présentent toutefois des similarités suffisantes pour séduire les fans de Stranger Things dans l’attente de la saison 4 ! Au menu, vous avez une once d’univers parallèles, une pincée d’évènements fantastiques, quelques notes de voyages dans le temps, le tout assaisonné de problèmes familiaux… Un mélange détonnant ! Intéressé ? Voici un bref récap du sujet : lorsque leur père meurt, plusieurs frères et sœurs dotés de pouvoirs extraordinaires se retrouvent et découvrent que l’humanité est menacée. Vont-ils pouvoir faire quelque chose pour empêcher le pire de se produire ? Regardez la série pour le savoir !

Locke and Key

Si c’est l’univers inquiétant de Stranger Things qui vous manque le plus, cette série américaine récente devrait éponger votre soif ! Locke and Key se déroule dans la petite ville fictive de Matheson, dans l’Etat du Massachusetts. Jusqu’ici tout va bien mais, pour corser un peu les choses, on rajoute à ce décor une vieille demeure de famille appelée Keyhouse. C’est dans cette grande bâtisse que les frères et sœurs de la famille Locke découvrent des clés dotées d’incroyables pouvoirs magiques. Une découverte qui va réveiller le démon Dodge, lui-même en quête de la clé qui va ouvrir la Porte Noire par laquelle les forces démoniaques pourront pénétrer dans notre monde…

Dark

Souvent comparée à Stranger Things, cette série allemande aborde des thèmes comparables à ceux évoqués dans le blockbuster américain. Phénomènes surnaturels, disparitions inexpliquées, expériences top secrètes… C’est vrai que les intrigues ont un air de "déjà-vu" ! Mais rassurez-vous, Dark possède sa propre identité et affiche un univers bien particulier. Pour vous faire un petit topo, l’histoire débute en 2019 avec la disparition de Mikkel, un jeune garçon de douze ans. Cet évènement va totalement bouleverser la petite vie paisible de la ville de Winden située en Allemagne. Pendant que l’enquête de police suit son cours vont émerger progressivement des détails et des indices rapprochant cette affaire d’une autre qui s’est déroulée 33 ans plus tôt. Pas moins de 4 familles se retrouvent alors impliquées dans cette mystérieuse disparition…

Et aussi…

Pour les dévoreurs de séries, voici d’autres séries susceptibles de vous plaire :

The OA : Prairie Johnson, une jeune femme aveugle, réapparaît après une disparition inexpliquée de 7 ans, en ayant recouvré la vue... Pourquoi ? Et surtout comment ?

Wayward Pines : scénarisée par Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things, cette série joue la carte du surnaturel. Le synopsis : Ethan Burke, agent du FBI, enquête sur une disparition dans une ville de l’Idaho. Mais il se rend très vite compte qu’il ne peut plus en sortir, ni communiquer avec l’extérieur.