"L’été où je suis devenue jolie" saison 3 : la bande-annonce qui fait plaisir à la team Conrad

Sur fond de "Daylight" de Taylor Swift, Amazon Prime Video nous dévoile de nouvelles images de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" et, le moins qu’on puisse dire, c’est que celle-ci s’annonce bien plus intense que la seconde. En effet, si la saison 2 s’est terminée avec une Belly plus heureuse que jamais dans les bras de Jeremiah, le personnage de Lola Tung va très vite déchanter dans les nouveaux épisodes.

Dans la bande-annonce, on voit notre héroïne préférée plus amoureuse que jamais à l’université jusqu’au moment où… une nouvelle musique de Taylor Swift, "Red", se lance et Conrad apparaît à l’écran. "La manière dont il dit "hey", on voit déjà que ça va être le chaos", "Le fait que la chanson s'arrête avant la partie "mais c'est de l'or" et soit remplacée par "l'aimer était ROUGE" est tellement révélateur", "Je suis tellement prête pour cette saison", réagissent les fans dans les commentaires sous la vidéo YouTube.