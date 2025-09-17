"L’été où je suis devenue jolie" saison 3 : avec qui Belly finit-elle dans la série Prime Video ?

Attention, la suite de cet article contient d’importantes révélations sur la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" ! Le dernier épisode de la série phénomène de Jenny Han vient d’arriver sur Prime Video, l’occasion pour les fans de la série de découvrir comment se terminent les aventures de Belly (Lola Tung) et surtout de savoir si la jeune femme finit dans les bras de Conrad (Christopher Briney) ou Jeremiah (Gavin Casalegno).

Comment se termine "L’été où je suis devenue jolie" ?

Dans l’épisode 11, Conrad part à Paris pour reconquérir Belly avec la bénédiction de son frère, Jeremiah. Là-bas, il retrouve une Belly changée, plus mature et qui a eu le temps de prendre du recul sur ses sentiments. Bien qu’ils finissent par passer la nuit ensemble, la jeune femme hésite : elle réalise la complexité de sa relation avec Conrad et le rôle que Jeremiah a joué dans sa vie après la mort de leur mère, Susannah.