"L’été où je suis devenue jolie" saison 3 : avec qui Belly finit-elle dans la série Prime Video ?

Attention, la suite de cet article contient d’importantes révélations sur la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" ! Le dernier épisode de la série phénomène de Jenny Han vient d’arriver sur Prime Video, l’occasion pour les fans de la série de découvrir comment se terminent les aventures de Belly (Lola Tung) et surtout de savoir si la jeune femme finit dans les bras de Conrad (Christopher Briney) ou Jeremiah (Gavin Casalegno).
Comment se termine "L’été où je suis devenue jolie" ?
Dans l’épisode 11, Conrad part à Paris pour reconquérir Belly avec la bénédiction de son frère, Jeremiah. Là-bas, il retrouve une Belly changée, plus mature et qui a eu le temps de prendre du recul sur ses sentiments. Bien qu’ils finissent par passer la nuit ensemble, la jeune femme hésite : elle réalise la complexité de sa relation avec Conrad et le rôle que Jeremiah a joué dans sa vie après la mort de leur mère, Susannah.
Elle finit néanmoins par accepter d’avoir toujours été cette jeune fille amoureuse de Conrad et court le rattraper avant son départ pour Bruxelles pour lui avouer une bonne fois pour toute son amour. Dans les dernières secondes de l’épisode 11 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie", le couple se retrouve l’été suivant à Cousins, la maison où leur histoire a débuté.
Que deviennent les autres personnages de la série ?
Belly et Conrad ne sont pas les seuls à avoir droit à un happy ending. En effet, Steven et Taylor sont plus amoureux que jamais. Cette dernière accepte de suivre son compagnon à San Francisco. Jeremiah, quant-à-lui, s’épanouit dans la cuisine et se rapproche de Denise. Les deux colocataires finissent d’ailleurs par s’embrasser.
L’intégralité de "L’été où je suis devenue jolie" est à retrouver sur Prime Video.