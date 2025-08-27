"L’été où je suis devenue jolie" : quand sortira l’épisode 9 de la saison 3 ?

Il y a eu Nate, Blair et Serena, puis Elena, Stefan et Damon. Et aujourd’hui, Belly, Conrad et Jeremiah. Ce mercredi 27 août, l’épisode 8 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" a déclenché une nouvelle bataille entre les fans des deux frères Fisher sur les réseaux sociaux. Avec qui l’héroïne finira-t-elle ?

Aucun doute, le prochain épisode devrait nous donner une piste. La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue. Les nouveaux chapitres sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 9 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" sera donc disponible le mercredi 3 septembre 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française).

Calendrier de diffusion de la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie"

Pour ne rien manquer de cette saison pleine de rebondissements, voici les dates de diffusion de tous les épisodes.