"L’été où je suis devenue jolie" : quand sortira l’épisode 8 de la saison 3 ?

La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue ! Les nouveaux épisodes sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 8 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" sera donc disponible le mercredi 27 août 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française).

Calendrier de diffusion de la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie"

Pour ne rien manquer de cette saison pleine de rebondissements, voici les dates de diffusion de tous les épisodes.

16 juillet : Épisodes 1 et 2

23 juillet : Épisode 3

30 juillet : Épisode 4

6 août : Épisode 5

13 août : Épisode 6

20 août : Épisode 7

27 août : Épisode 8

3 septembre : Épisode 9

10 septembre : Épisode 10

17 septembre : Épisode 11 (Dernier épisode de la série)