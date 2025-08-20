"L’été où je suis devenue jolie" : quand sortira l’épisode 8 de la saison 3 ?

La question revient sur toutes les lèvres : avec qui Belly finira-t-elle ? La saison 3 de la série phénomène, qui adapte la trilogie à succès de Jenny Han, approche de son dénouement, et le triangle amoureux formé par l’héroïne, Conrad et Jeremiah n'a jamais été aussi intense. Alors que les rebondissements s'enchaînent, de nombreux spectateurs se demandent déjà quand sera disponible le prochain épisode sur Prime Video.
It's about that time 💃 pic.twitter.com/K3G5qx9HOG— The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) August 20, 2025
La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue ! Les nouveaux épisodes sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 8 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" sera donc disponible le mercredi 27 août 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française).
Calendrier de diffusion de la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie"
Pour ne rien manquer de cette saison pleine de rebondissements, voici les dates de diffusion de tous les épisodes.
16 juillet : Épisodes 1 et 2
23 juillet : Épisode 3
30 juillet : Épisode 4
6 août : Épisode 5
13 août : Épisode 6
20 août : Épisode 7
27 août : Épisode 8
3 septembre : Épisode 9
10 septembre : Épisode 10
17 septembre : Épisode 11 (Dernier épisode de la série)