"L’été où je suis devenue jolie" : quand sortira l’épisode 7 de la saison 3 ?

Les fans de “L'été où je suis devenue jolie” retiennent leur souffle. La diffusion de la saison 3 de la série se poursuit chaque semaine sur Prime Video. Ce mercredi 13 août, l’épisode 6 a mis les fans dans tous leurs états. En effet, si l’on savait bien que Belly allait hésiter, sans doute jusqu’au dernier moment, entre Jeremiah, avec qui elle est fiancée, et Conrad, pour qui elle aura toujours des sentiments, ce nouveau chapitre a relancé de plus belle le triangle amoureux.

Les internautes se demandent désormais ce que la suite leur réserve. La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue ! Les nouveaux épisodes sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 7 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" sera donc disponible le mercredi 20 août 2025 sur Prime Video, à partir de 9h (heure française).

Calendrier de diffusion de la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie"

Pour ne rien manquer de cette saison pleine de rebondissements, voici les dates de diffusion de tous les épisodes.

16 juillet : Épisodes 1 et 2

23 juillet : Épisode 3

30 juillet : Épisode 4

6 août : Épisode 5

13 août : Épisode 6

20 août : Épisode 7

27 août : Épisode 8

3 septembre : Épisode 9

10 septembre : Épisode 10

17 septembre : Épisode 11 (Dernier épisode de la série)