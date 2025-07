"L’été où je suis devenue jolie" : quand sortira l’épisode 5 de la saison 3 ?

La saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" est enfin disponible depuis deux semaines et les fans de la série culte sont plus que ravis de replonger dans l'ambiance de Cousins Beach et de la vie amoureuse tourmentée de Belly.

Maintenant que le quatrième épisode est en ligne, les fans se demandent déjà ce que le prochain chapitre leur réserve. La bonne nouvelle est que l'attente ne sera pas longue !

La date de sortie de l’épisode 5 de la saison 3

Les nouveaux épisodes sont mis en ligne chaque mercredi. L'épisode 5 de la saison 3 de "L’été où je suis devenue jolie" débarquera donc le mercredi 6 août 2025 sur Prime Video, à partir de 9h, en France.

(Attention Spoilers) Après un épisode 4 riche en émotions, Jeremiah et Belly devraient poursuivre leurs projets de mariage dans la suite de la série. Arriveront-ils à convaincre Laurel et les autres d’assister à leur union ?

Calendrier de diffusion de la saison 3 de "L'été où je suis devenue jolie"

Pour ne rien manquer de cette saison pleine de rebondissements, voici les dates de diffusion des prochains épisodes.