"L’été où je suis devenue jolie" : l’interprète de Conrad fait monter la température dans une fiction audio

Si vous avez 30 minutes devant vous, vous pouvez vous lancer dans l’écoute du premier épisode de "Hidden Harbor". Lue par Christopher Briney, l’histoire suit River, un surfeur qui revient chaque été dans sa ville natale. Drea, elle, est une nouvelle habitante tentant de se remettre d'une rupture. Un soir, leurs chemins se croisent dans un bar, mais un secret trouble leur rencontre : l’ex-compagnon de Drea n’est autre que le frère de River. Un scénario qui devrait plaire aux fans de la série "L’été où je suis devenue jolie" dans laquelle Christopher Briney incarne Conrad.
If there are infinite worlds, every version of me is listening to this in every one of them.— Quinn (@tryquinn_) September 19, 2025
Hidden Harbor is now live. pic.twitter.com/XTp9DdpihW
Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps après cette nouvelle pour que les internautes soient en émoi. "Je vais prendre un jour de congé pour pouvoir écouter ça", "La voix de Chris + la narration de Quinn = le combo dont on avait besoin", peut-on lire sur X.
"Hidden Harbor" est à retrouver sur Quinn, une application américaine créée par des femmes, qui propose plusieurs histoires audio érotiques. La marque a l’habitude de faire appel à des stars pour qu’elles prêtent leur voix aux lectures. Parmi elles, Jamie Campbell Bower ("The Mortal Instruments"), Tom Blyth ("Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur") ou encore Lucien Laviscount ("Emily in Paris").
Les prochains épisodes de "Hidden Harbor" arrivent le 26 septembre.