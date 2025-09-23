"L’été où je suis devenue jolie" : l’interprète de Conrad fait monter la température dans une fiction audio

Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps après cette nouvelle pour que les internautes soient en émoi. "Je vais prendre un jour de congé pour pouvoir écouter ça", "La voix de Chris + la narration de Quinn = le combo dont on avait besoin", peut-on lire sur X.

"Hidden Harbor" est à retrouver sur Quinn, une application américaine créée par des femmes, qui propose plusieurs histoires audio érotiques. La marque a l’habitude de faire appel à des stars pour qu’elles prêtent leur voix aux lectures. Parmi elles, Jamie Campbell Bower ("The Mortal Instruments"), Tom Blyth ("Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur") ou encore Lucien Laviscount ("Emily in Paris").

Les prochains épisodes de "Hidden Harbor" arrivent le 26 septembre.