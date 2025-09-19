"L'été où je suis devenue jolie" le film : quand sortira la suite ?

Après une troisième saison pleine de rebondissements, les fans de la saga "L'été où je suis devenue jolie" attendent avec impatience de découvrir le film ! Lors d'une interview accordée au "Today Show" en compagnie des acteurs Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad) et Gavin Casalegno (Jeremiah), Jenny Han a partagé quelques détails sur le projet.

Interrogée sur l'éventuel mariage de Belly et Conrad, un événement central dans les livres, l'autrice a laissé planer le mystère en confirmant qu'une "autre étape importante" attendait l'héroïne.

Une sortie prévue en 2027 ?

Si l'annonce du film a fait l'effet d'une bombe, la question de sa date de sortie reste la plus brûlante. Même si des rumeurs virales suggèrent une sortie pour Noël, Jenny Han a souhaité mettre les choses au clair. Bien que l'ébauche d'un scénario est désormais terminée, il est "trop tôt pour donner une date". L'autrice a ajouté une mauvaise nouvelle : "Il ne sortira pas l'année prochaine [en 2026] parce qu'il faut encore le faire."

Une déclaration qui a fait l'objet d'un petit rire complice de la part de l'actrice principale, Lola Tung, ce qui laisse penser que la date est bel et bien encore lointaine. Le film "L'été où je suis devenue jolie" ne devrait donc pas sortir pas avant 2027 au plus tôt.