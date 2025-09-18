"L’Été où je suis devenue jolie" : la fin de la série est-elle différente des livres ?

Alors que la série Prime Video a officiellement pris fin - avant de connaitre une suite en film - les spectateurs ont découvert avec qui Belly souhaitait se mettre en couple entre Conrad et Jeremiah. Et ceux qui ont lu les livres "L’été où je suis devenue jolie" ont pu être surpris par certaines différences avec le show à l'écran.

Attention Spoilers !

Dans la trilogie de Jenny Han, et plus particulièrement dans le troisième tome, "L’été devant nous", Belly doit faire un choix définitif. Le roman se termine plusieurs années après la fin de son histoire avec Jeremiah. On découvre que Belly, à l'âge de 23 ans, se marie avec Conrad sur la plage de Cousins Beach. Leur histoire, qui a commencé par un premier amour, se conclut par un mariage. Le livre se termine sur une note romantique, alors que Conrad porte sa femme sur la plage et lui dit : "J’irai où tu iras".

Les différences entre le final du livre et celui de la série

Si la série préserve l'idée que Belly et Conrad sont destinés à être ensemble, elle modifie plusieurs évènements de la conclusion. Dans l’adaptation sur Prime Video, Belly et Conrad ne se marient pas. L'épisode se termine sur une note plus ouverte.

Après un séjour à Paris, les deux amis d’enfance passent une journée ensemble dans la capitale française. Conrad avoue ses sentiments, mais Belly, est hésitante. C'est en réalisant son erreur qu'elle se précipite pour le rejoindre à la gare. Elle monte dans son train pour Bruxelles et lui avoue à son tour son amour. La série se termine sur leur arrivée à Cousins Beach, marquant le début de leur nouvelle relation, sans mariage.

En fin de compte, que ce soit dans les livres ou à l'écran, Belly et Conrad finissent bien ensemble. La série laisse la porte ouverte à la suite de leur histoire, tandis que le roman nous offre une conclusion digne des conte de fées qui a fait rêver de nombreux lecteurs.