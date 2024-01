« L'été où je suis devenue jolie » : la 3ème saison pour bientôt ?

A présent, de nouvelles informations autour de « L'été où je suis devenue jolie » se précisent. Selon le magazine People, le tournage de la saison 3 devrait commencer au printemps prochain, sans connaitre la date précise. La troupe de jeunes adolescents est attendue en Caroline du Nord pour tourner les prochains épisodes de la saga. De ce fait, plusieurs médias comme Teen Vogue émettent l'hypothèse que la saison 3 devrait voir le jour après l'été « puisque Lola Tung rejoindra le casting de 'Hadestown' à Broadway », qui se tiendrait jusqu'au 17 mars.

De plus, l'acteur Christopher Briney a déclaré à People qu'il n'avait « aucune idée » de l'état du tournage lors de la première du nouveau film « Mean Girls » à New York. « Nous étions censés le faire l'année dernière, donc cela a pris du temps », a admis l'acteur.