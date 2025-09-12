"L'été où je suis devenue jolie" : avec qui l’interprète de Conrad est-il en couple dans la vraie vie ?

Voilà une nouvelle qui va briser le cœur des fans de "Bonrad", contraction des prénoms Belly et Conrad, l'un des couples phares de "L'été où je suis devenue jolie". En effet, depuis la mise en ligne de la saison 3 de la série à succès de Prime Video, beaucoup espéraient - au vu de leur complicité - voir une histoire d'amour bien réelle naitre entre Lola Tung (Belly) et Christopher Briney (Conrad). Mais il semble bien que cela restera de l'ordre du fantasme... En effet, l’acteur serait en couple depuis près de cinq ans avec Isabel Machado, une comédienne et chanteuse américaine.