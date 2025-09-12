"L'été où je suis devenue jolie" : avec qui l’interprète de Conrad est-il en couple dans la vraie vie ?

Voilà une nouvelle qui va briser le cœur des fans de "Bonrad", contraction des prénoms Belly et Conrad, l'un des couples phares de "L'été où je suis devenue jolie". En effet, depuis la mise en ligne de la saison 3 de la série à succès de Prime Video, beaucoup espéraient - au vu de leur complicité - voir une histoire d'amour bien réelle naitre entre Lola Tung (Belly) et Christopher Briney (Conrad). Mais il semble bien que cela restera de l'ordre du fantasme... En effet, l’acteur serait en couple depuis près de cinq ans avec Isabel Machado, une comédienne et chanteuse américaine.
Christopher Briney et Isabel Machado se sont rencontrés à l’université
Selon les médias américains, les deux comédiens se seraient rencontrés à Pace, une université réputée de New York où ils ont tous les deux étudié le théâtre. Depuis, ils ne cachent pas leur complicité : les deux tourtereaux s’affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux et lors d’événements officiels, notamment pour la promotion de "L'été où je suis devenue jolie".
En février dernier par exemple, l’interprète de Conrad publiait une déclaration d’amour à l’occasion de l’anniversaire de sa bien-aimée : "Ma chère Isabel a 27 ans aujourd'hui. Merci d'être toujours à mes côtés, tu fais de moi le garçon le plus chanceux du monde", écrivait-il en légende. Aucun doute, les deux comédiens ne sont pas près de se quitter.