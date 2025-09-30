"Les Simpson 2" : la famille la plus déjantée d’Amérique revient au cinéma

Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie reviennent au cinéma avec un tout nouveau film, le 23 juillet 2027. Une sortie programmée vingt ans, jour pour jour, après le premier opus "Les Simpson : Le Film", dévoilé en 2007.
C’est à travers une affiche où il est inscrit : "Homer fait son retour pour un deuxième" que 20th Century Studios a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.
Sans nous révéler son identité, on aperçoit l’un des personnages du show télévisé attraper l’emblématique donut rose garni de toppings formant le chiffre 2. Celui-ci laisse d’ailleurs une marque sur le fond blanc de l’affiche, faisant ainsi référence aux vingt années écoulées avant la sortie de ce deuxième opus. Pour le moment, l’intrigue et la date française de diffusion de ce nouveau film n’ont pas été révélées.
Réalisée par David Silverman, la première adaptation au cinéma des "Simpson" a été un succès au box-office, récoltant plus de 536 millions de recettes et cumulant de nombreuses références tel que l’emblématique "Spider cochon".
Pilier incontestable de la culture pop mondiale, la série "Les Simpson" reviendra prochainement pour de nouvelles aventures, à travers quatre saisons inédites, comptabilisant ainsi 40 saisons.
Créée par Matt Groening et diffusée pour la première fois en 1989, elle compte aujourd’hui plus de 700 épisodes et reste souvent désignée comme l’une des meilleures séries du XXème siècle.