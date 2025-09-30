"Les Simpson 2" : la famille la plus déjantée d’Amérique revient au cinéma

Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie reviennent au cinéma avec un tout nouveau film, le 23 juillet 2027. Une sortie programmée vingt ans, jour pour jour, après le premier opus "Les Simpson : Le Film", dévoilé en 2007.

C’est à travers une affiche où il est inscrit : "Homer fait son retour pour un deuxième" que 20th Century Studios a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Sans nous révéler son identité, on aperçoit l’un des personnages du show télévisé attraper l’emblématique donut rose garni de toppings formant le chiffre 2. Celui-ci laisse d’ailleurs une marque sur le fond blanc de l’affiche, faisant ainsi référence aux vingt années écoulées avant la sortie de ce deuxième opus. Pour le moment, l’intrigue et la date française de diffusion de ce nouveau film n’ont pas été révélées.