"Les SEGPA" : vers un troisième volet ?

Réalisés par Ali et Hakim Boughéraba, "Les SEGPA", sorti en 2022, et "Les SEGPA au ski" en 2023, dévoilent les aventures hilarantes d'une équipe d'élèves peu respectueux des règles du collège. Ces jeunes sont tout d'abord virés de leur établissement, puis propulsés dans le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le deuxième volet les emmène ensuite en Terminale, où ils doivent jongler entre le bac et les Olympiades d'hiver inter-lycées.

Les deux films reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à leur lancement sur Netflix. L'occasion d'aborder la possibilité d'une suite...

(Attention Spoiler) Il faut dire que la scène post-générique des "SEGPA au ski" peut semer le trouble chez les fans. On y découvre Ichem, le héros de la saga, devenu professeur dans une classe de SEGPA. La boucle est donc bouclée mais cette fin laisse présager d'une suite où on découvrirait les méthodes d'apprentissage loufoques du nouvel enseignant.

Un espoir pour 2026 ?

L'acteur principal de la saga, Ichem Bougheraba en personne, a douché les espoirs des spectateurs. D'après une information partagée par "Allociné", le comédien a affirmé : "Nous allons tourner la page et cela me fait un petit pincement au cœur mais je ne me vois pas faire un troisième film. Nous avons raconté ce que nous avions à dire, c’est très bien. Nous passons à autre chose."

Cependant dans une interview accordée à "BFMTV", Ichem Bougheraba a laissé entendre que "Les SEGPA 3" pourrait voir le jour en 2026, pour célébrer les dix ans de la web-série originale. "Les Segpa 3, l'idéal, c'est de le faire en 2026, pour fêter les 10 ans des Segpa la web-série", a-t-il révélé.

La question reste donc en suspens. Les fans pourraient bien devoir s'armer de patience avant de retrouver leur équipe de bras cassés préférée sur grand écran.