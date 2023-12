« Les Segpa au ski » : découvrez la bande-annonce

Ils sont de retour. Après avoir agité le prestigieux Franklin D. Roosevelt College, les Segpa ont un nouveau défi à relever, mais cette fois… aux sports d’hiver. Propulsés directement en Terminale, les camarades d’Ichem ont un double objectif à relever cette année : réussir le bac et participer aux Olympiades d’hiver inter-lycées. Pas simple quand on n’a jamais mis les pieds sur des skis. Patinage, luge de vitesse, hockey sur glace… Les défis s’annoncent relevés pour la bande de potes et gare à la chute. Mais ces derniers ont montré qu’ils savaient se relever.