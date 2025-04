"Les Frères Scott" le reboot : Jeffrey Dean Morgan rejoindra-t-il sa femme Hilarie Burton à l'écran ?

Après plus de douze ans d'absence, "Les Frères Scott" va avoir le droit à sa suite. Si certaines actrices emblématiques, telles que Sophia Bush et Hilarie Burton, qui incarnaient respectivement les meilleures amies Brooke Davis et Peyton Sawyer, ont bien confirmé leur participation, d’autres sont toujours en attente de savoir s'ils feront une apparition.

Beaucoup de fans se demandent si cela ne pourrait pas être l'occasion pour Jeffrey Dean Morgan de donner la réplique à sa femme, Hilarie Burton. Après tout, cette dernière l’a déjà rejoint en tant que guest star dans la saison 10 de "The Walking Dead" pour interpréter… son épouse !