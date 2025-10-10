"Les Frères Scott" : le casting réuni à Paris !

La bande de Tree Hill presque au complet ! Une rencontre incroyable a lieu à Paris entre les fans et les stars des "Frères Scott" et le casting iconique de la série diffusée entre 2003 et 2012 à la télé. Un évènement qui nous a permis de découvrir des photos adorables de nos héros préférés.

Qui était de la partie pour cette réunion ?

De nombreux acteurs ont répondu présent. Sophia Bush (Brooke), Hilarie Burton (Peyton), James Lafferty (Nathan), et Barbara Alyn Woods (Deb) ont partagé des moments complices.

Ils étaient entourés de Robert Buckley (Clay), Lee Norris (Mouth), Antwon Tanner (Skills), Austin Nichols (Julian), Jana Kramer (Alex), Stephen Colletti (Chase), Ashley Rickards (Sam), et Shantel VanSanten (Quinn).