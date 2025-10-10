"Les Frères Scott" : le casting réuni à Paris !

La bande de Tree Hill presque au complet ! Une rencontre incroyable a lieu à Paris entre les fans et les stars des "Frères Scott" et le casting iconique de la série diffusée entre 2003 et 2012 à la télé. Un évènement qui nous a permis de découvrir des photos adorables de nos héros préférés.
Qui était de la partie pour cette réunion ?
De nombreux acteurs ont répondu présent. Sophia Bush (Brooke), Hilarie Burton (Peyton), James Lafferty (Nathan), et Barbara Alyn Woods (Deb) ont partagé des moments complices.
Ils étaient entourés de Robert Buckley (Clay), Lee Norris (Mouth), Antwon Tanner (Skills), Austin Nichols (Julian), Jana Kramer (Alex), Stephen Colletti (Chase), Ashley Rickards (Sam), et Shantel VanSanten (Quinn).
Chad Michael Murray (Lucas) et Bethany Joy Lenz (Haley) n’étaient malheureusement pas de la partie. Cette dernière a tout de même tenu à manifester son affection en commentant le post de Shantel VanSanten : "J'aime tous ces visages".
Vers une suite de "One Tree Hill" ?
Les fans continuent de croiser les doigts pour une éventuelle suite de la série culte. La bonne nouvelle est que l’idée fait son chemin au sein du casting.
En août 2024, Sophia Bush et Hilarie Burton, les célèbres Brooke et Payton dans "Les Frères Scott", avaient annoncé une collaboration avec Netflix pour développer une nouvelle version de la fiction qui a marqué toute une génération. Il semblerait que l'avenir de Tree Hill soit encore plein de possibilités, et ces réunions ne font qu'alimenter l'espoir des fans du monde entier.