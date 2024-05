« Les Anneaux de Pouvoir saison 2 » : cette première bande-annonce devrait plaire aux fans

D’emblée, on aperçoit Sauron qui ne prend plus la peine d’agir sous couverture. La bande-annonce déroule un commentaire et des dialogues autour du grand méchant du programme que certains cherchent à combattre. Parmi eux, Galadriel semble déterminée : « Préparez-vous au combat », prévient-elle.

De très belles promesses

Parmi les autres moments teasés par cette bande-annonce, on distingue que le repaire de Sauron, le Mordor, lieu emblématique des films, a remplacé les anciennes terres du sud. De quoi faire jubiler les fans du « Seigneur des anneaux ».

Lindsey Weber, productrice exécutive de la série « Les Anneaux de pouvoir », a assuré que cette saison 2 serait « plus grinçante, plus intense, peut-être un peu plus effrayante » que les précédents épisodes. Les héros vont être déchirés face à la montée des ténèbres et devront tout faire pour que les forces du bien triomphent. Une tâche qui s’annonce d’emblée difficile face à l’ennemi redoutable auquel ils s’opposent.

La bande-annonce dévoile au passage la date de sortie de cette nouvelle salve d’épisodes : le 29 août 2024.