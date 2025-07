"Les 4 Fantastiques: premiers pas" : gagnez vos places de cinéma !

"Les 4 Fantastiques: premiers pas" au cinéma dès le 23 Juillet !

LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS nous plonge dans un univers rétro-futuriste inspiré des années 1960 et permet de retrouver à l'écran : Reed Richards (alias Mr. Fantastique), Sue Storm (alias la Femme Invisible), Johnny Storm (alias la Torche Humaine) et Ben Grimm (alias la Chose). Face à cette famille forcée de trouver un équilibre entre leur rôle de super-héros et la force des liens qui les unissent, se dresse une menace démesurée : l'entité cosmique Galactus et son énigmatique bras droit le Surfeur d'Argent dont l'ambition n'est autre que de dévorer la Terre entière et tous ses habitants. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, les choses prennent soudainement une tournure très personnelle...

Un film de De Matt Shakman avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn