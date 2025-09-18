Les 2Be3 revivent dans la bande-annonce de "Culte" sur Prime Video

Après avoir exploré les coulisses du Loft Story dans une première saison remarquée, la série "Culte" change de décor et met en lumière l'ascension fulgurante des 2Be3, symbole des années 90.

Ce jeudi 18 septembre, Prime Video a dévoilé la bande-annonce du second volet, porté par les visages d'Antoine Simony, Namory Bakayoko et Marin Judas dans les rôles de Filip Nikolic, Adel Kachermi et Frank Delay. Entre amitié, rêves de gloire et ascension irrésistible, les images révèlent une reconstitution vibrante, dans laquelle paillettes et chaos s’entrechoquent.

Frank Delay présent au casting

La distribution réunit également Cécile Cassel, Grégory Montel, ou encore l'animatrice télé Daphné Bürki. On retrouve aussi Frank Delay lui-même, ancien membre du boys band et aujourd’hui comédien, qui a également collaboré sur le processus créatif de la saison. S’il n’incarne pas son propre rôle, il endosse celui du personnage de Thierry.

Présenté en avant-première au Festival de la Fiction de La Rochelle le 20 septembre, "Culte - 2Be3" sera disponible dès le 24 octobre 2025 sur Prime Video.