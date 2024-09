Les 10 meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma

Si une adaptation n’avait pas le droit à l’erreur, c’est bien celle de « Warcraft ». Comptant plus de 8 millions de passionnés, la communauté de « World of Warcraft » n’est pas du genre facile niveau critique. Malgré un four annoncé, le film de 2016 réalise un véritable tour de force et convainc même les plus sceptiques.

Effets spéciaux, scénario et action sont au rendez-vous afin de proposer une œuvre cinématographique à la hauteur du mastodonte vidéoludique qu’elle représente. Malgré les 439 millions de dollars empochés au box-office, la suite se fait toujours attendre alors que la fin était un cliffhanger des plus excitants.