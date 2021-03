Le saviez-vous ? Tokyo de la Casa de Papel s'inspire d'un film de Luc Besson !

Qui est Tokyo dans La Casa de Papel ?

Tokyo est un des personnages principaux de La Casa de Papel interprété par Úrsula Corberó. D'ailleurs, quand il faut assurer la promo de la nouvelle saison, c'est Tokyo que l'on retrouve sur tous les écrans ! Vous savez, c'est la voix que vous entendez en off, elle est la narratrice de cette aventure incroyable vécue par nos chers malfaiteurs. C'est une meneuse, elle a un caractère fort, mais aussi un grand cœur. C'est une voleuse, mais pas n'importe laquelle. C'est la préférée du Professeur, la tête pensante de la bande. Après une enfance difficile, Tokyo trouve une nouvelle famille quand elle rencontre l'équipe qui fera le plus grand casse de l'Histoire ! Mais pourquoi s'est-on autant attaché à ce personnage ? Comme on le disait un peu plus haut, c'est la narratrice de la série, mais il n'y a pas que ça. Tokyo nous rappelle aussi quelqu'un de familier... Mathilda ! Souvenez-vous, dans le film Léon de Luc Besson sorti en 1994. Ce film culte a visiblement influencé les réalisateurs de la célèbre série espagnole, découvrez pourquoi.

Mathilda et Tokyo, même combat ?

Les réalisateurs de la série l'avouent volontiers, le look de Tokyo a été inspiré par la petite Mathilda. Souvenez-vous de ce personnage interprété par Natalie Portman quand elle avait 11 ans. Cheveux coupés en carré, veste militaire, lunettes rondes, short déchiré, crop top... elle avait tout compris ! Mais les réalisateurs se sont-ils inspirés seulement du look de Mathilda ? Pas vraiment ! Leurs histoires sont similaires. Tokyo a grandi dans une famille sans père, pauvre, en banlieue. Elle s'est sentie abandonnée et sans avenir. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un ? Dans Léon, Mathilda vit dans une famille très pauvre, méprisée par ses parents et sa grande sœur... Seul son petit frère semble l'aimer. Quand sa famille est assassinée, Mathilda se retrouve seule et se réfugie chez le "méchant" Léon. C'est également ce qu'il se passe pour le personnage de Tokyo dans la série La Casa de Papel. Elle trouve sa place dans l'équipe montée par le Professeur, elle trouve une tribu ! Si vous aimez le duo Tokyo/Professeur, vous devriez apprécier cette interview avec vos deux personnages préférés.

Mathilda et Tokyo, les stars qui marquent leur époque !

La dernière chose qui rapproche nos héroïnes se passe dans la vraie vie. En effet, Mathilda et Tokyo ont encore quelque chose en commun, elles marquent toute une génération. Alors que Tokyo n'était pas censée devenir un personnage central quand les scénaristes avaient imaginé la série, la présence unique de l'actrice Silene Oliveira a chamboulé tous les plans. De la même manière, qui aurait pu se douter que Natalie Portman allait devenir une icône de son époque en interprétant avec autant de talent le personnage de Mathilda. Ces deux actrices jouent des personnages qui touchent directement le public. Elles sont fortes et fragiles et permettent à l'intrigue de grandir. Imaginez un peu la série La Casa de Papel sans Tokyo ? Ce serait décevant non ? Une chose est sûre, que ce soit le réalisateur Luc Besson en 1994 ou les créateurs de la série La Casa de Papel, ils ont été bien inspirés de créer ces personnages.