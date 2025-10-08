"Le Jour J" : Kev Adams dans une comédie déjantée sur le Débarquement

Dans "Le Jour J", réalisé par Claude Zidi Jr., Kev Adams incarne Denis Porte, un soldat affecté à une base militaire factice. Sa mission ? Déplacer chaque jour des mannequins pour tromper l’ennemi. Une tâche sans gloire, mais suffisante pour rassurer sa mère, qui redoute de le voir mourir "en héros", comme son père avant lui.

Tout bascule lorsqu’il fait la connaissance de Sami, un médecin algérien. Ce dernier rêve de rencontrer Charles de Gaulle. Après une soirée bien arrosée, les deux hommes décident de partir à la rencontre du Général. Sauf qu’ils n’ont ni la bonne date, ni le bon lieu.

Un film de guerre... pas comme les autres

Au casting, on retrouve Didier Bourdon dans la peau du général Kärcher, ou encore des visages connus du grand public comme Chantal Ladesou et Jarry. Entre patriotisme bancal et bravoure éméchée, "Le Jour J" détourne avec humour les codes du film de guerre, promettant un Débarquement revisité façon mission impossible.

"Le Jour J" est à découvrir en salles le 15 octobre 2025, en partenariat avec NRJ.