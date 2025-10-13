"Le Jour J" : gagnez vos places de cinéma !

Jeu ouvert du 13 au 19 Octobre 2025 inclus. Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Règlement complet déposé chez SCP Stéphane EMERY - Thierry LUCIANI & Associés, Commissaires de Justice Associés, 93 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 PARIS et disponible sur simple demande auprès de NRJ, 22 rue Boileau, 75016 Paris
"Le Jour J" au cinéma le 15 Octobre avec NRJ !
Juin 1944. L’Europe est déchirée par la guerre, le Débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise... factice. Sa mission : déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper ainsi l’ennemi. Chez les Porte, on a tendance de père en fils à mourir en héros pour la France. Alors pas question pour sa mère que Porte prenne le moindre risque. S’occuper d’une base factice, c’est le maximum qu’elle tolère pour son fils. Mais après avoir fait la rencontre de Sami, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, ils décident lors d’une soirée arrosée d’y prendre part. Ils prennent le large avec bravoure (et pas mal de grammes dans le sang). Sauf qu’ils n’ont pas la bonne date ni le bon lieu. Ajoutez à cela un héros qui ne veut surtout pas s’exposer au danger. Le jour J, euh ou presque …
Un film de Claude Zidi Jr. avec Kev Adams, Brahim Bouhlel, Marie Parisot, Didier Bourdon, Chantal Ladesou, Jonathan Lambert, Cristiana Réali et Jarry