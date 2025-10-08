Le final de "Fast and Furious" annulé ? Vin Diesel s'exprime

Alors, annulé ou non ? Un nouveau rebondissement vient s’immiscer dans l’affaire "Fast and Furious 11". Selon un article du Wall Street Journal publié le vendredi 3 octobre, le sort du dernier volet serait incertain pour plusieurs raisons. Un scénario non finalisé et un budget remanié qui aurait une répercussion évidente sur le casting.

Pourtant, l’interprète emblématique de Don Toretto semble vouloir prouver le contraire sur les réseaux sociaux. C’est à travers un long message et aux côtés de sa partenaire de toujours, Michelle Rodriguez, que Vin Diesel réanime l’espoir des fans qui attendent des nouvelles :

"Je viens de terminer une journée de tournage incroyable avec mon compagnon de route sur l'avenir de ‘Fast’", début-t-il, en légende de son post."Ce que nous préparons actuellement rendra hommage à tout ce que vous aimez dans ‘Fast’ tout en vous emmenant dans un endroit où vous n'êtes jamais allés auparavant. Car peu importe qui signe les chèques, cette famille vous rend des comptes... Restez à l'écoute", conclut-il après un long hommage destiné à l’interprète de Letty Ortiz.

En commentaires, les abonnés s’enthousiasment immédiatement : "J'ai hâte Toretto !! » répond un fan, tandis qu’un autre est prêt à vivre cette ultime aventure : "On y retourne allez !".

Si les rumeurs grandissent depuis la sortie de "Fast X" il y a deux ans, Vin Diesel a annoncé déjà les ambitions de la saga pour ce final très attendu en mai dernier : "Premièrement, ramener la franchise à Los Angeles ! Deuxièmement, revenir à la culture automobile et aux courses de rue, et troisièmement, réunir Dom et Brian O'Conner", a-il confié.

Si les passionnés sont une fois de plus rassurés, la date officielle de sortie de l'opus se fait toujours attendre.