«L’Attaque des titans»: la suite de l’anime confirmée pour 2022

Marh contre Eldia! Depuis maintenant quatre saisons - dont les premières sont disponibles sur Netflix - les fans de Shingeki no Kyojin, plus connu en France sous le nom de «L’Attaque des titans», suivent les aventures d’Eren et de ses compères. Le dimanche 28 mars, l’épisode 16 «Ciel et Terre» sort enfin. Crucial pour l’avenir de l’anime puisqu’il annonce une féroce bataille entre les deux camps au coeur de Shiganshina.

Et alors que certaines rumeurs disent qu’il s’agit du dernier épisode de l’anime, les studios de «L’Attaque des titans» confirment qu’une suite arrive d’ici la fin de l’année, soit pour l’hiver 2021/2022. Pour les fans de l’anime, la suite est quasi-évidente.

Si on se réfère aux tomes du manga, l’épisode 15 est l’histoire du tome 29. En tout, il en existe 34. Donc encore de nombreuses choses à raconter… D’autres internautes ont émis l’hypothèse d’un film qui clôturerait ces quatre saisons. Rien n’a été confirmé à ce sujet.