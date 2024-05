« La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume » : gagnez vos places de cinéma !

« La Planète des Singes : Nouveau Royaume », dans les salles le 8 Mai !

Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains...

Un film de Wes Ball avec Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon et Lydia Peckham