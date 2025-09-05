La nouvelle Lara Croft, c’est elle !

C’est une annonce qui va ravir les fans. Le tournage de la prochaine série adaptée de l’univers "Tomb Raider" débutera le 19 janvier 2026 et Prime Video vient de dévoiler officiellement le nom de la nouvelle interprète de la célèbre héroïne.

Après Angelina Jolie et Alicia Vikander, c’est désormais Sophie Turner qui prêtera ses traits à l’aventurière. Révélée dans le rôle de Sansa Stark dans la série "Game of Thrones", l’actrice britannique n’a pas caché son enthousiasme.

"Je suis extrêmement heureuse d'incarner Lara Croft, a commenté l'actrice. C'est un personnage emblématique qui représente tant pour tant de personnes, et je donne tout ce que j'ai. Ce sont des rôles importants à jouer, succédant à ceux d'Angelina et d'Alicia, avec leurs performances exceptionnelles, mais avec Phoebe aux commandes, nous sommes entre de bonnes mains. J'ai hâte de vous montrer ce que nous vous réservons."