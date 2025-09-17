"La Femme de ménage" : une bande-annonce glaçante pour l’adaptation du best-seller

Adapté du best-seller de Freida McFadden, "La Femme de ménage" dévoile enfin sa première bande-annonce. Véritable phénomène littéraire vendu à des millions d’exemplaires dans le monde et devenu une saga à succès, le roman se prolonge aujourd’hui sur grand écran suscitant une grande attente.

La réalisation est signée Paul Feig et met en scène un casting de haut vol : Sydney Sweeney incarne Millie, la femme de ménage, Amanda Seyfried joue Nina, sa patronne, tandis que Brandon Sklenar interprète Andrew, son mari, et Michele Morrone complète la distribution.

Une atmosphère angoissante

Les premières images diffusées installent d’emblée une atmosphère inquiétante. Derrière la façade luxueuse d’une demeure impeccable se glisse un climat de manipulation et de menace. On y découvre Millie, tour à tour vulnérable et troublante, des portes qui se verrouillent de l’extérieur, des scènes marquées par le sang et des regards lourds.