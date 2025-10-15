"La Chroniques des Brigderton" saison 4 : quand sortira la suite de la série culte ?

La saison 4 de "La Chronique des Brigderton" arrive bientôt sur Netflix. On vient d'apprendre qu'elle sera diffusée en deux parties : la première le 29 janvier 2026, et la deuxième le 26 février 2026. Cette annonce a été faite ce mardi 13 octobre. "La saison mondaine s’ouvre à nouveau… Quels scandales éclateront cette fois-ci ?", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Des romances toujours aussi vibrantes

Cette fois, la série mettra en lumière Benedict Bridgerton (Luke Thompson), le deuxième fils de la famille, dont la vie bascule lors d’un bal masqué organisé par Lady Violet Bridgerton. Il y rencontre Sophie Baek (Yerin Ha), une jeune femme contrainte de travailler comme servante, venue goûter clandestinement à une soirée de la haute société. Cachée derrière son masque d’argent, elle éveille aussitôt la curiosité et les sentiments de Benedict.

Adaptée des romans de Julia Quinn, cette nouvelle saison promet une romance entre liberté, passion et différence de classe, portée par un duo inédit. Les fans retrouveront également Anthony, Penelope, Kate et Lady Violet, tandis que de nouveaux visages viendront animer la saison mondaine.