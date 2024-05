« La Chronique des Bridgerton » : quelle suite pour la série

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Shonda Rhimes est pressée de produire des nouvelles saisons de « La Chronique des Bridgerton » pour éviter aux fans d’avoir à attendre aussi longtemps. Elle prévoit d’adapter les huit livres écrit par Julia Quinn. Si l’on se fie au planning de production actuelle, la dernière et huitième saison de la série devrait donc sortir aux alentours de l’année 2034. Un délai qui verrait le reste de la fratrie prendre de l’âge à grande vitesse.

« Cela prend tellement de temps et c'est frustrant pour moi. À mon sens, on devrait pouvoir écrire et produire des saisons en même temps, mais ce n'est pas forcément possible en ce moment. Cela devrait l'être à l'avenir, mais ce n'est pas encore le cas. », explique Shonda Rhimes au micro de Variety, « J'ai un plan très précis quant à l'endroit où nous allons chaque saison. Parce qu'il faut vraiment commencer à intégrer les autres frères et sœurs, et ce qui se passe avec eux, pour les pousser à la saison suivante. Nous en avons vraiment parlé tout au long, je pense que nous nous sommes préparés jusqu'à la saison 6 ou peut-être de la 7. »

Mais que les fans se rassurent, une fois les 8 saisons promises réalisées, il n’est pas exclu que les Bridgerton connaissent un nouveau spin-off. En effet, la romancière Julia Quinn a écrit quatre autres romans : « La Chronique des Rokesby », dont l’intrigue débute un siècle avant l'époque des Bridgerton que nous connaissons. Durant cette époque, Edmund et ses frères et sœurs habitent encore à Aubrey Hall. La grande demeure familiale des Bridgerton située non loin de Crake House, est l'endroit où résident les Rokesby, une famille dont ils sont très proches.