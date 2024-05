« La Chronique des Bridgerton »: ces deux acteurs seraient en couple

Très chers amis lecteurs, il semblerait que Lady Whistledown ait oublié de nous annoncer une nouvelle idylle entre les fratries Bridgerton et Featherington. En effet, il n’est pas inédit que des couples se forment sur les plateaux de tournage, à l’image de Chase Stokes et Madelyn Céline dans « Outerbanks » ou encore Ashley Park et Paul Forman dans « Emily in Paris ». Et la dernière romance en date pourrait bien ravir les fans de « La Chronique des Bridgerton » qui espéraient une idylle entre Nicola Coughlan et Luke Newton.

En effet, il est parvenu à nos oreilles que Luke Thompson qui incarne Benedict Bridgerton serait en couple avec Harriet Cains qui n’est autre que Philippa, la grande sœur de Penelope dans la série Netflix. Les deux comédiens ont été photographiés lors de la soirée Vanity Fair « Rising Star » en janvier dernier. Et ce qui a mis la puce à l’oreille des fans de la série c’est que l’acteur de 35 ans câlinait sa belle en lui déposant un bisou sur le front. Quoi de plus romantique !