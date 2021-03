La Casa de Papel : pourquoi ne pas avoir choisi le Professeur pour la voix off de la série ?

Qui est le Professeur dans La Casa de Papel ?

Il est mystérieux, intelligent, et aime les origamis... nous voulons évidemment parler du Professeur dans La Casa de Papel. Ce personnage est à l'initiative de toute l'intrigue. En effet, sans lui, La Casa de Papel n'existerait pas, mais qui est-il ? Quel est son rôle dans la série ? Incarné par l'acteur Álvaro Morte, le personnage du Professeur est le cerveau de l'opération. Il a planifié le braquage dans les moindres détails et depuis sa salle de contrôle, rien ne lui échappe. Derrière la barbe et les lunettes se cache un bandit hors pair qui va monter une opération ambitieuse. Il est le guide de la bande de braqueurs et dépasse son caractère introverti pour mener à bien l'opération. C'est un peu un superhéros déguisé en monsieur tout le monde. Mais alors, pourquoi avoir choisi Tokyo plutôt que le Professeur en voix off ? Commençons déjà par comprendre qui est Tokyo !

La Casa de Papel, qui est Tokyo ?

Dans La Casa de Papel, un autre personnage crève l'écran, il s'agit de Tokyo. Si vous vous demandez qui sont le Professeur et Tokyo, vous pouvez regarder cette interview qui les réunit tous les deux. Il faut savoir que le personnage de Tokyo a surpris les créateurs de la série avant même de surprendre les spectateurs. Le réalisateur imaginait une femme ayant la quarantaine, mais en voyant l'actrice Silene Oliveira, c'est devenu une évidence, elle était parfaite pour interpréter le rôle de Tokyo. Jeune fille issue des quartiers pauvres, Tokyo est attachante, courageuse et surprenante. Elle est aussi très pragmatique et ne se laisse pas facilement gagner par ses émotions. Est-ce pour cela qu'elle a été choisie en voix off ?

Pourquoi avoir choisi Tokyo en voix off plutôt que le Professeur ?

La voix off joue un rôle essentiel dans la série La Casa de Papel. Avec elle, on découvre tous les secrets de la bande, le plan ne nous échappe pas et nous avons vraiment la sensation "d'en être". Mais alors, pourquoi avoir choisi le personnage de Tokyo plutôt que celui du Professeur pour la voix off ? Sur ce sujet, le réalisateur Álex Pina reste assez mystérieux, mais il dévoile un petit peu ses motivations. Déjà, il ne lui semblait pas cohérent que le Professeur parle de son plan à la première personne. De plus, le Professeur est assez timide donc il aurait été étrange de le voir narrer l'histoire qu'il a lui-même mise en place. S'il y a bien un trait de caractère qui ne va pas au Professeur, c'est la mégalomanie. Faire de Tokyo la voix off a semblé logique au réalisateur. En effet, Tokyo a un regard unique dans la série. Elle mêle sang-froid et émotions avec talent alors quand c'est elle qui raconte, on y croit. D'ailleurs, quand il s'agit de faire la promo de la saison 3, devinez qui on retrouve sur le plateau NRJ, c'est Tokyo évidemment !