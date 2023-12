Kim Kardashian : actrice, réalisatrice, productrice... Elle se lance dans le cinéma !

Celle qui a été élue « Homme de l'année 2023 » par le magazine GQ n'a pas fini d'enchainer les contrats. Star de télé-réalité, avocate en devenir ou encore actrice dans la série « American Horror Story », Kim Kardashian a désormais de nouvelles ambitions : être réalisatrice et productrice. En effet, la femme d'affaires se lance dans l'industrie cinématographique. Mais alors quel est son projet ?

Kim K est à la tête d'un nouveau film ! L'américaine de 43 ans prévoit d'incarner la future star du programme qu'elle réalise et qu'elle produit ! Dans le film qui s'appelle « The Fifth Wheel », la business woman interprétera le rôle principal. Écrit par un duo de femmes, Janine Brito et Paula Pell, « The Fifth Wheel » promet un casting essentiellement féminin.

Kim Kardashian et son film a le droit à un distributeur 5 étoiles

L'influenceuse ne fait jamais les choses à moitié. Son film est déjà entre de bonnes mains car c'est le géant au N rouge qui a acquis les droits ! Selon Deadline, Netflix a réussi à obtenir la priorité de diffusion après de longues négociations mais aussi un bras de fer musclé entre les autres plateformes de streaming et quelques distributeurs plus « classiques ». Pour le moment, le montant du contrat n'a pas été dévoilé, mais nul doute sur le fait qu'il contient plusieurs 0.

Suivie par 364 millions d'abonnés sur Instagram, Kim Kardashian promet une visibilité certaine à ce nouveau film. De plus, il y a fort à parier, que la reine du marketing ne manquera pas d'y ajouter quelques placements de produits pour rentabiliser son nouvel investissement.



La date de sortie de « The Fifth Wheel » n'a pas encore été communiquée.