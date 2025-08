"Karate Kid: Legends" : un nouveau combat orchestré par Ralph Macchio et Jackie Chan

La saga continue. Quatre décennies après l'apparition du personnage de Karate Kid, incarné par Ralph Macchio, l'interprète de Daniel LaRusso est de retour dans un nouveau volet, "Karate Kid : Legends", en salle le 13 août prochain, en partenariat avec NRJ.

Cette fois, le disciple de Maître Miyagi va faire équipe avec une légende des films d'arts martiaux, l'incomparable Jackie Chan. A eux deux, ils vont prendre sous leur aile le jeune prodige de kung-fu, Li Fong (Ben Wang), qui a dû quitter Pékin et s'installer à New York avec sa mère.

Deux maîtres pour un ultime combat

Face à l'adversité et à un champion de karaté new-yorkais auquel il fait face, le jeune Li va devoir suivre la discipline et l'enseignement de son professeur de kung-fu M. Han, accompagné du sensei LaRusso. Pas de tout repos, mais il lui faudra bien la réunion de ces deux approches du combat pour défendre sa chance dans le plus grand tournoi de la ville.