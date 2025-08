"Karate Kid : Legends" : la légende du karaté revient sur grand écran

C’est officiel ! Cet été, la légende revient sur grand écran. "Karate Kid : Legends" sort en France le 13 août prochain, et sa bande-annonce promet déjà un rendez-vous culte pour les fans comme pour les nouveaux spectateurs.

Dans ce nouveau chapitre, on retrouve Jackie Chan et Ralph Macchio, deux icônes de la franchise réunies pour la première fois à l’écran. Le trailer dévoile un jeune héros, Li Fong, incarné par Ben Wang, qui débarque à New York avec sa mère.