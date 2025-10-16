"K-Pop Demon Hunters" bientôt adapté en live-action ?

Rumi, Zoey et Mira seraient-elles sur le point de prendre vie ? Les fans de "K-Pop Demon Hunters" attendent avec impatience de découvrir leur groupe préféré incarné par de vraies actrices à l’écran. Pourtant, l'espoir d’un tel projet vient d'être sérieusement douché par ses créateurs.

Maggie Kang, qui a co-écrit et co-réalisé le film, a été très claire lors d'une récente interview avec la BBC : elle ne veut pas d'un film en prises de vues réelles. "Il y a tellement d'éléments du ton et de la comédie qui sont si bien adaptés à l'animation", a-t-elle expliqué. "C'est vraiment difficile d'imaginer ces personnages dans un monde en live-action. Ce serait trop terre-à-terre. Cela ne fonctionnerait absolument pas pour moi."

Une position partagée par son co-réalisateur, Chris Appelhans, qui insiste sur la liberté que permet l'animation : "L'une des grandes choses avec l'animation est que l'on peut faire ces mélanges d'attributs incroyablement géniaux", a-t-il déclaré. Il cite l'exemple de Rumi, l'héroïne : "Rumi peut être à la fois cette comédienne maladroite, puis chanter et faire un coup de pied retourné en une seconde, et ensuite tomber en chute libre dans le ciel." Pour lui, "La joie de l'animation est de voir jusqu'où on peut pousser et élever ce qui est possible".

K-Pop Demon Hunters : bientôt la suite !

Malgré cette mauvaise nouvelle, l’avenir de "K-Pop Demon Hunters" semble radieux. Variety a révélé plus tôt cette année que Netflix et Sony étaient en pourparlers pour une suite en version animée. Maggie Kang a réaffirmé son désir de continuer la franchise en animation, notamment en explorant les histoires des autres membres du groupe Huntr/x, Zoey et Mira, au-delà du personnage de la chanteuse principale Rumi.

"Nous avons mis en place tellement d'éléments pour de potentiels histoires sur le passé des héroïnes", a précisé Maggie Kang. "Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et des zones qui ne sont pas explorées."