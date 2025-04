"Juste un regard" : la mini-série polonaise qui affole Netflix

Ce n’est pas la première fois que "Just one look" - son titre original -, est porté à l’écran. En 2017, une version française avec Virginie Ledoyen avait été diffusée sur TF1. Côté Netflix, cette adaptation d'une oeuvre du maître du suspense fait suite à de nombreuses autres diffusées par la plateforme au N rouge depuis 2020, à l'image de "Ne t'éloigne pas" ou "Disparu à jamais".