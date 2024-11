"Jurassic World 4" : Scarlett Johansson se dévoile en chasseuse de dinosaures

"Elle cherche un sens à sa vie après avoir quitté l’armée et cette opportunité se présente. Une opportunité en or. Elle n'aura pratiquement plus jamais besoin de travailler en faisant ce job... Mais au cours de ce voyage, elle commence à remettre en question les bons et les mauvais côtés de la mission...", révèle le réalisateur, Gareth Edwards, dans le magazine Empire.

Pour rappel, "Jurassic World : Renaissance" se déroule cinq ans après les événements de "Jurassic World : Le Monde d’après". Scarlett Johansson y interprète une spécialiste des opérations secrètes, à la tête d’une équipe chargée d’une mission ultra confidentielle visant à sécuriser le matériel génétique de trois dinosaures qui sont la clé d’un remède miraculeux qui pourrait sauver l’humanité.

Retour aux origines

Écrit par David Koepp, scénariste originel de la franchise, le quatrième long-métrage reviendra aux sources, selon le réalisateur. "On revient à ce que j’ai aimé dans Jurassic Park, avec une multitude de scénarios différents et des moments d’action tendus et amusants", précise-t-il au magazine, avant de promettre : "ne pas remettre certains dinosaures seraient un crime contre le cinéma !"

Préparez-vous, les dinosaures reviennent en salle le 30 juin 2025.