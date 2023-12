Jessica Chastain dans les « Sept Maris d’Evelyne Hugo » : l'actrice répond

Sorti en 2017, « Les Sept Maris d’Evelyne Hugo » est un roman écrit par Taylor Jenkins Reid et dans lequel on fait connaissance avec Celia Saint James, une ex-actrice. À présent à la retraite et à l’aube de ses derniers jours, l’octogénaire, autrefois véritable étoile du cinéma Hollywoodien des années 50, décide de confier son histoire à Monique Grant une jeune journaliste inconnue. Actrice au charme irrésistible, Célia Saint James confie les secrets, dont le monde a tant rêvé, concernant ses fameux sept mariages.

Salué par la critique et adoré des lectrices du booktok (comprenez bookclub de TikTok), le livre fait un véritable carton et obtient le titre très apprécié de best-seller du New York Times. Mais ce n’est pas tout puisqu’en juin 2022, Netflix a annoncé qu’il travaillait sur une adaptation du roman à succès. Et c’est Leslye Headland, à qui l’on doit « Poupée Russe », qui sera à la réalisation du long-métrage. À la suite de cette annonce, il était inévitable que les fans se lancent dans une campagne de fan casting et un nom est sorti du lot : Jessica Chastain.