Jeremy Renner prépare son retour dans « Mayor of Kingstown »

D’autres bonnes nouvelles

A l’occasion du mariage du « Captain America », Chris Evans, son copain Avenger, Jeremy Renner, a été aperçu dans un restaurant avec les autres membres de la ligue de justiciers : Robert Downey Jr et Chris Hemsworth. On voit sur des clichés volés de fans l’acteur de « Hawkeye » rire et sourire avec ses amis, une autre preuve que l’accident ne lui a pas enlevé sa joie de vivre. Ce qui ne l’a pas tué l’a rendu plus fort, une bonne raison de streamer « Mayor of Kingstown » ?