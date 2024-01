Jennifer Lawrence se confie sur son « horrible » mariage

Jennifer Lawrence a demandé à Robert De Niro de partir de son mariage

Et ce soir-là, Jennifer Lawrence n’était pas au bout de ses peines puisqu’elle avait invité son ami l’acteur Robert de Niro, qui n’avait pas l’air de s’amuser. « J'ai regardé et j'ai vu Bob, qui ne connaissait personne et qui errait un peu partout, et je me suis immédiatement dit : "Non, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Je ne veux pas de lui ici" ». Ni une ni deux, l’actrice a chuchoté à son partenaire de jeu qu’il pouvait rentrer chez lui s’il le souhaitait. « J'étais genre "rentre à la maison" et il a été gentil - il a parlé à mes parents et a été poli - mais j'étais genre "Rentre".», s'est souvenue l'actrice de « Silver Linings Playbook », précisant qu'elle s'était « sincèrement » sentie mieux une fois qu'il était parti.

Malgré tout, Jennifer Lawrence se dit heureuse en ménage et d’autant plus qu’en 2022 Cooke Maroney et elle ont accueilli Cy, leur petit garçon.