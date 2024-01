Jennifer Coolidge rejoint le super casting de « Minecraft »

Elle vient de faire un véritable triomphe. Jennifer Coolidge a fait une razzia lors des différentes cérémonies récompensant l’industrie cinématographique, en ce début d'année 2024. La comédienne peut se féliciter d'avoir reçu un Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle secondaire et un second Emmy dans la même catégorie pour sa participation dans la série HBO « The White Lotus ». Et pour le plus grand bonheur de ses fans, Deadline vient de dévoiler que l’actrice rejoint le casting du très attendu live action de « Minecraft ».

Avec sa personnalité exubérante et joviale, l’actrice d’ « Américan Pie » jouera aux côtés de deux autres pointures puisque Jack Black et Jason Momoa seront eux aussi de la partie. On retrouvera également Emma Myers, qui s’était illustrée dans « Mercredi » sur Netflix, Danielle Brooks (« La Couleur Pourpre ») et Sebastian Eugene Hansen (« La Voie de la Justice »).