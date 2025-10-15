"Je suis mal à l’aise de la regarder" : Gilles Lellouche revient sur une scène de "Chien 51"

L’équipe du film "Chien 51", réalisé par Cédric Jimenez, était au micro de Camille Combal sur NRJ, en direct de 16h à 19h, ce lundi 13 octobre. Venu défendre le long métrage porté par les deux acteurs, Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, le trio s’est remémoré une scène que le réalisateur de "L'Amour Ouf" préférerait oublier.

Evoquant les cascades qui rythment ce thriller de science-fiction, Camille Combal en vient à parler d'une "scène de karaoké". Une évocation qui fait immédiatement réagir ses invités. "Oh là là", s'exclame Adèle Exarchopoulos, très vite reprise par une question de Cédric Jimenez : "on l’adore cette scène non ?". "Mais ouais !", répond l'actrice du tac au tac.

"C’était gênant ?"

Pour éviter de spoiler les fans, Camille Combal explique furtivement aux auditeurs que Gilles Lellouche anime une séquence du film, à travers un karaoké. "C’était gênant ?", lui demande-t-il. L’acteur, ironiquement déconcerté, s’explique alors sur cette séquence qui ne l’a visiblement pas laissé indifférent : "C’est exactement le mot : gênant". Accompagné des rires autours de la table, Gilles Lellouche se dit autant "mal à l’aise" de l’avoir tournée que "de la regarder". Un moment que devrait pourtant adorer le public.