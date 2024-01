Jacob Elordi est-il de nouveau célibataire ?

La vie amoureuse de Jacob Elordi est plus que tumultueuse. Joey King, Cari Flowers, Zendaya, Kaya Gerber… Après de multiples échecs, on pensait que l’acteur de « Euphoria », « Priscilla » et de « Saltburn » avait enfin trouvé la perle rare en la personne d'Olivia Jade Giannulli.

Et pourtant ! US Weekly annonçait avant-hier que la star d’Hollywood était de nouveau un cœur à prendre, après quatre années de relation avec la Youtubeuse de 24 ans. Une information que People contredit aujourd'hui. En effet, plusieurs sources ont confié au média avoir vu le couple ensemble cette semaine à New York.