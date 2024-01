« Hunger Games » : Josh Hutcherson réagit à son meme sur Tiktok

Le célèbre interprète de Peeta dans « Hunger Games » aux côtés de Jennifer Lawrence, continue de faire parler de lui. Alors que Josh Hutcherson est la tête d’affiche du blockbuster américain « Five Nights Freddys », l’acteur de 31 ans peut se féliciter d’être non seulement une star d’Hollywood, mais également de Tiktok. Depuis cet été, de nombreux montages dans lesquels figurent l’acteur sont apparus sur le réseau social. Le concept est simple, interpeller le spectateur avec un discours, un objet ou un début de vidéo comique avant de l’interrompre en insérant une photo de Josh Hutcherson prise en 2014 sur les sifflements de Flo Rida du titre « Whistle ». Un gag que l’acteur a été content de découvrir.

« Mon frère et son petit ami m’ont fait m’asseoir pendant les vacances en me disant : ''Tu n’es pas présent sur Internet. On doit t’expliquer ça'', avant de faire défiler les vidéos », a confié l’acteur sur le plateau du Tonight Show. Amusé par le phénomène, l’acteur a rassuré les fans en affirmant : « C'est très créatif, très étrange et je suis là pour ça. ». Et la tendance n’a pas fini de prendre de l’ampleur puisque même le président des Etats-Unis, Joe Biden, s’est prêté au jeu du « Josh Hutcherson meme » dont le #joshhutchersonedit cumule plus de 2 milliards de vues.