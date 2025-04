"Hors Normes" : comment est née l'idée du film d'Éric Toledano et Olivier Nakache ?

Deux rencontres à l'origine du film

Pour saisir l'origine de "Hors Normes", il faut se plonger trente ans en arrière. En 1994, Olivier Nakache et Éric Toledano sont alors moniteurs de colonies de vacances. C'est dans ce contexte que ce dernier rencontre Stéphane Benhamou, le créateur de l’association "Le Silence des Justes", spécialisée dans l’accueil et l’insertion des enfants et adolescents autistes.

"Un jour avec Olivier, nous avons décidé d’aller faire un tour dans la colonie de vacances qu’il dirigeait alors à la montagne. Nous avons été profondément impactés par l’énergie et l’humanité que Stéphane et son équipe dégageaient. L’alchimie entre jeunes référents et jeunes en situation de handicap nous a complètement bouleversés", relate Éric Toledano dans un communiqué de presse.

Les deux cinéastes se sont ensuite rendus à Saint-Denis, où ils ont tourné "Hors Normes" vingt ans plus tard, pour filmer une petite vidéo de présentation de l'association de Stéphane Benhamou dédiée à collecter des fonds. "Nous y avons croisé un jeune éducateur, Daoud Tatou, qui gérait aussi des jeunes autistes. Et encore une fois, cette nouvelle rencontre est restée profondément ancrée en nous...", se souvient à son tour Olivier Nakache.

Ce sont ces deux rencontres qui ont fait germer en eux l'idée de faire un film sur ce sujet. Un projet qui se concrétisera finalement vingt ans plus tard et attirera plus de deux millions de spectateurs en salle.